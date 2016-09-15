Путін прибув до окупованого Криму

14:10, 15 вересня 2016
Політика
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Президент Росії Володимир Путін прибув в окуповану Керч.

REUTERS

Там він проведе засідання президії Державної ради РФ "з питань розвитку транспортної системи півдня країни", передає ТАСС.

Також глава РФ може ознайомитися з ходом будівництва Керченського мосту.

У засіданні візьме участь також прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

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Раніше повідомлялося, що основними темами заходу стануть формування на півдні Росії ділянок міжнародних транспортних коридорів для забезпечення експортно-імпортних перевезень та міжнародного транзиту, а також реалізація великих інвестиційних проектів з реконструкції та будівництва об'єктів портової, автомобільної, залізничної та аеропортової інфраструктури, передбачених транспортної стратегії РФ на період до 2030 року.

Нагадаємо, 19 серпня Путін приїхав до анексованого Криму для проведення засідання радбезу РФ.

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