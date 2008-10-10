БЮТ відмовився від ідеї імпічменту Ющенку, але не від одночасних виборів
Кириленко знає, як це зробити
Фракція БЮТ на сьогоднішньому засіданні розгляне питання про можливість одночасного проведення виборів до Верховної Ради і Президента, причому без оголошення імпічменту Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
«Ми обговорюватимемо питання, як все ж таки зробити так, щоб вибори пройшли одночасно – і парламентські, і президентські», - сказав І.КИРИЛЕНКО.
При цьому він зазначив, що для цього імпічмент діючому Президенту проводити не потрібно, а необхідно лише «дотягнути» терміни проведення дострокових виборів до ВР до термінів проведення виборів Президента.
«А для чого імпічмент? Протягнути парламентські (вибори – УНІАН) до президентських – от і все», - сказав І.КИРИЛЕНКО.
Також він зазначив, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО йти зі свого поста не має наміру, і такий крок був би просто «безглуздим і безвідповідальним» у даній ситуації.