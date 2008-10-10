БЮТ відмовився від ідеї імпічменту Ющенку, але не від одночасних виборів

Фракція БЮТ на сьогоднішньому засіданні розгляне питання про можливість одночасного проведення виборів до Верховної Ради і Президента, причому без оголошення імпічменту Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Ми обговорюватимемо питання, як все ж таки зробити так, щоб вибори пройшли одночасно – і парламентські, і президентські», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

При цьому він зазначив, що для цього імпічмент діючому Президенту проводити не потрібно, а необхідно лише «дотягнути» терміни проведення дострокових виборів до ВР до термінів проведення виборів Президента.

«А для чого імпічмент? Протягнути парламентські (вибори – УНІАН) до президентських – от і все», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Також він зазначив, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО йти зі свого поста не має наміру, і такий крок був би просто «безглуздим і безвідповідальним» у даній ситуації.