Тимошенко порадила Балозі вимкнути телевізор і заспокоїтись

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відкидає можливість своєї відставки з посади керівника уряду.

Про це йдеться у її заяві, розміщеній на Урядовому порталі.

"Я рішуче спростовую плітки, поширювані Секретаріатом Президента, про мою можливу відставку з посади прем’єр-міністра", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що ніякого телезвернення з цього приводу не буде.

"Керівник Секретаріату та його команда можуть вимкнути телевізори і заспокоїтись", - додала прем’єр.

За її словами, "в сьогоднішній ситуації, коли в країні фактично відсутній парламент, а в світі вирує небачена економічна криза, уряд України залишається єдиним органом, здатним захищати національні інтереси та гарантувати стабільність".

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що уряд цілком контролює ситуацію в країні і не допустить жодних струсів та конфліктів.