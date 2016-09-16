НАБУ завершило перевірку джерел придбання Лещенком квартири в Києві

Про це повідомляє прес-служба НАБУ на своїй сторінці в Facebook.

«З огляду на суспільний резонанс цієї теми, директор НАБУ Артем Ситник повідомить про отримані результати під час брифінгу у понеділок, 19 вересня. Про час та місце проведення брифінгу повідомимо впродовж ближчих 24 годин», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава НАБУ Артем Ситник заявив, що факт купівлі Лещенком квартири ще не внесено до ЄРДР, але перевірка проведена.

6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

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7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".

Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

10 вересня Ситник повідомив, що Лещенко вже дав НАБУ попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва.