НАБУ обіцяє незабаром оприлюднити результати перевірки щодо квартири Лещенка
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що найближчим часом будуть оприлюднені результати перевірки щодо придбання квартири народним депутатом від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергієм Лещенком.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання, чи розпочалося розслідування з цього питання.
"До Реєстру ще не внесено. Але ми провели перевірку, і сьогодні (зараз я якраз їду) мені будуть доповідати її результати. І найближчим часом ми оприлюднимо те, що ми перевірили і що ми встановили під час цієї перевірки", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.
7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".
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Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.
10 вересня Ситник повідомив, що Лещенко вже дав НАБУ попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва.