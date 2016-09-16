НАБУ обіцяє незабаром оприлюднити результати перевірки щодо квартири Лещенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання, чи розпочалося розслідування з цього питання.

"До Реєстру ще не внесено. Але ми провели перевірку, і сьогодні (зараз я якраз їду) мені будуть доповідати її результати. І найближчим часом ми оприлюднимо те, що ми перевірили і що ми встановили під час цієї перевірки", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".

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Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

10 вересня Ситник повідомив, що Лещенко вже дав НАБУ попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва.