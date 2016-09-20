Посол ЄС оцінив проведення виборів до Держдуми РФ у російських дипвідомствах на території України

Про це голова Представництва Європейського Союзу в Україні Г'ю Мінгареллі сказав кореспонденту УНІАН у коментарі про те, як ЄС оцінює проведення виборів до Держдуми РФ у російських дипломатичних установах, які розміщені на території України.

Як зауважив голова дипломатичної місії Євросоюзу в Україні: "Ми дуже уважно спостерігали за цим питанням".

"Попередня інформація вказує на те, що загалом день голосування в Україні минув мирно, незважаючи на дії деяких протестувальників з метою блокування доступу для російських громадян, які здійснювали своє право голосу", - сказав посол ЄС в Україні.

У цьому зв'язку дипломат наголосив, що важливим є те, що "українська влада взяла на себе відповідальність щодо громадського порядку та безпеки дипломатичної та консульських місій".

Мінгареллі додав, що очікує подальшої інформації від спостережної місії ОБСЄ.

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Як повідомляв УНІАН, Росія 18 вересня у своїх диппредставництвах в Києві, Львові, Одесі та Харкові відкрила чотири виборчі дільниці на виборах до Держдуми.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова закликала органи влади України гарантувати безпеку голосування 18 вересня в посольстві РФ і консульських установах РФ на території України.

Вона заявила, що, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, українська влада зобов'язана вжити заходів щодо захисту дипломатичних установ «від будь-яких можливих провокацій, вторгнення і нанесення шкоди, а також для запобігання будь-якому порушенню спокою або образи гідності».