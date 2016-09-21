Луценко пропонує Деканоідзе повернути "недолюстрованого" генерала Паскала на службу в поліцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив на засіданні парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

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Луценко зазначив, що не має наміру дискредитувати процедуру переатестації правоохоронців, але потрібно передбачити виключення для окремих людей, які є професіоналами, але в силу вимог закону були звільнені або пішли самі з системи МВС.

Зокрема, він зазначив, що доцільно повернути на службу в поліцію Василя Паскала, оскільки він є професіоналом, якого важко замінити новими кадрами.

У свою чергу Деканоідзе зауважила, що у неї з Паскалем склалися хороші стосунки, і нагадала, що він пішов з посади сам, звільнившись за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, Паскал 29 листопада 2015 року подав рапорт про відставку з посади заступника начальника Національної поліції.

Нагадаємо, "недолюстрований" колишній заступник міністра внутрішніх справ Паскал був призначений першим заступником голови Нацполіції – начальником кримінальної поліції, з присвоєнням йому спеціального звання генерал поліції другого рангу у порядку переатестації.

В "Громадському люстраційному комітеті стверджували, що Паскал мав би бути люстрований як посадовець, що працював на керівних посадах у міліції за часів президенства Віктора Януковича, причетний до спроб силового розгону Майдану.