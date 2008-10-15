Львівські комуністи дізнаються свої місця в неділю

19 жовтня у Києві відбудеться з’їзд Комуністичної партії України, на якому буде узгоджено список кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший секретар Львівського обласного комітету Комуністичної партії України Олександр КАЛИНЮК.

За його словами, вчора відбувся пленум Львівського обкому КПУ, на якому було сформовано списки кандидатів в народні депутати від Львівщини на позачергових парламентських виборах.

«19 жовтня у Києві відбудеться з’їзд Комуністичної партії України, на якому буде узгоджено список кандидатів в народні депутати України. Тоді й стане відомо, які місця в загальному списку займуть львів’яни», - сказав О.КАЛИНЮК.

Також він зазначив, що виборчі штаби партії на Львівщині вже розгорнули свою роботу, однак не проводять агітаційних заходів до офіційного старту виборчої кампанії.