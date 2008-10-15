Лавринович знає, коли українці будуть готові до диктатури

Використовувати юриспруденцію в якості заручника політичних бажань є небезпечною практикою.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ в інтерв’ю газеті “День”.

На його думку, рішення чи то Мукачівського суду, чи то Київського окружного адміністративного суду про призупинення дії законів України або президентських указів, які виписані в межах конституційних повноважень глави держави, “є замахом на правові засади”. Тлумачення законів та указів Президента – це “компетенція виключно Конституційного суду України”, наголосив політик.

Коментуючи ймовірні сценарії зриву позачергових виборів, призначених на 7 грудня 2008 року, О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що чинне законодавство це унеможливлює. Утім, він вбачає вірогідність реалізації такого сценарію “суто політичними діями”.

Торкаючись питання щодо легітимності Верховної Ради України 6-го скликання з огляду на набуття чинності відповідного указу Президента, перший віце-спікер наголосив на принципі безперервності дії влади, який є пріоритетним в всіх без винятку країнах світу. “Цей принцип закладено і до Конституції України. У нас не може бути жодного дня без уряду, Президента чи парламенту”, - підкреслив він. При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що, відповідно до Конституції, “повноваження народних депутатів України і парламенту в цілому припиняються в момент складання присяги новообраним складом парламенту”.

Водночас О.ЛАВРИНОВИЧ висловив переконання, що безпідставні вибори, прецедент чого було закладено минулого року, “дискредитують саме поняття демократії”, і дав зрозуміти, що “коли ця дискредитація пройде певну межу, громадяни будуть готові до будь-якої диктатури”.