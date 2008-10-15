БЮТ вже вирішив, чим Рада має зайнятися наступного тижня

Заступник голови Верховної Ради, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО переконаний, що парламент має розглянути «антикризові» законопроекти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

На переконання заступника голови ВР, парламент у вівторок, 21 жовтня, має розпочати свою роботу з розгляду «антикризових» законопроектів, які б дозволили стабілізувати соціально-економічну ситуацію в Україні у зв’язку зі світовою фінансовою кризою, а також розглянути проект державного бюджету на 2009 рік.

«Такі рішення Верховної Ради не є вимогою лише банкірів, експертів чи фракції БЮТ. Це - вимога абсолютної більшості громадян, які вважають, що задля недопущення хаосу в Україні необхідні спільні дії усіх гілок влади», - вважає М.ТОМЕНКО.

У зв’язку з цим, він зазначив, що БЮТ переконуватиме усі фракції парламенту у вівторок розпочати роботу ВР з розгляду законопроектів, спрямованих на вдосконалення фінансової політики держави, з обговорення проекту бюджету на наступний рік, визначивши антикризові напрямки використання бюджетних коштів, з врегулювання питань щодо валютного управління, демонополізації економіки тощо.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради України 6-го скликання і про проведення позачергових виборів 7 грудня.

14 жовтня голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК не виключив, що Президент може на певний час призупинити свій указ про розпуск парламенту для того, аби ухвалити закони, необхідні для проведення дострокових виборів.

«У тому випадку, якщо буде досягнута політична згода, то я переконаний у тому, що можна домовитись з Президентом зробити аналогічну модель 2007 року, де на один день призупинялась дія указу Президента, збирався парламент, голосувалися всі акти законодавства», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він не виключив, що у цей термін можуть бути ухвалені й інші закони, необхідні для стабілізації ситуації в Україні в цілому.