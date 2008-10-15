У БЮТ заявляють, що вони не блокували суд, а чекали на прийом до голови

У Блоці Юлії Тимошенко заперечують блокування їхніми депутатами роботи Вищого адміністративного суду України та його голови Олександра ПАСЕНЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ, за словами народного депутата Антоніни БОЛЮРИ, «народні депутати не блокували роботу суду і його голови. Ніхто з депутатів не заблоковував кабінету голови суду. Народні депутати були лише в коридорі, де чекали на прийом до голови”.

Відповідно, підкреслила А.БОЛЮРА, “всі повідомлення про 30 депутатів, блокування, супровід голови суду і створення перепон для виконання його обов’язків – це повна нісенітниця».

Водночас, як повідомила народний депутат, у суді перебуває більше представників української державної охорони, аніж самих депутатів. Саме вони, сказала А.БОЛЮРА, не пропускали народних депутатів на прийом до голови суду.

Троє депутатів провели зустріч з головою ВАСУ Олександром ПАСЕНЮКОМ, але лише після того, коли він сам запросив їх до свого кабінету, зазначила А.БОЛЮРА.

«Якщо прес-служба суду вдається до відвертої брехні, інсинуацій та провокацій, то чи можна сподіватися на те, що у своїх рішеннях Вищий адміністративний суд та його голова О.ПАСЕНЮК будуть керуватись Конституцією та Законами України, а не політичними замовленнями з Банкової?!» - наголосила А.БОЛЮРА.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ВАСУ, сьогодні зранку група народних депутатів України від БЮТ заблокувала кабінет голови Вищого адміністративного суду України О.ПАСЕНЮКА, не дозволяючи нікому потрапити до нього.

Про мету приходу до Вищого адмінсуду народні депутати не повідомляють, свої дії не пояснюють, стверджують у прес-службі.