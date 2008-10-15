Тимошенко піде по другому колу

Після повернення з Брюсселя прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір провести консультації щодо стабілізації ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Брюсселі після зустрічі з Верховним представником Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що під час її сьогоднішнього візиту до Брюсселя серйозно обговорюватиметься питання про координацію дій України і Європейського Союзу для подолання наслідків світової фінансової кризи.

“Після повернення в Україну я організовую ще одне коло консультацій з Президентом, лідером опозиції, лідерами всіх фракцій, аби взяти відповідальність за налагодження всіх елементів функціонування політики і, як результат - консолідувати дії аби запобігти наслідкам фінансової кризи”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.