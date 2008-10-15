Литвин здивований: влада «не те, що губить країну, губить і себе»

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН не виключає можливості призупинення Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ дії указу про розпуск Верховної Ради і проведення засідання парламенту для внесення змін до бюджету щодо фінансування позачергових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Білій Церкві на Київщині .

«Я цього не виключаю. Це був би найкращий вихід із ситуації», - підкреслив В.ЛИТВИН.

В той же час він додав, що «навряд чи в цивілізований спосіб таке рішення можна буде ухвалити». В.ЛИТВИН вважає, що домовленостей з приводу фінансування дострокових парламентських виборів необхідно було досягати ще перед прийняттям рішення про розпуск ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, якби представники влади думали про те, щоб об’єднувати країну, то «не було б тих дій, які робляться сьогодні». «Ці дії робляться виключно демонстративно і заганяють ситуацію в глухий кут, вихід з якого буде надзвичайно складний і болісний», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він висловив здивування з приводу того, що влада «не те, що губить країну, губить і себе». Він закликав представників влади «не ставити експерименти на людях».