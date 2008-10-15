Кріль назвав Тимошенко онукою Леніна, а БЮТ порівняв з п‘яними матросами

Партія "Єдиний Центр" наполягає на запровадженні відкритих виборчих списків та скасуванні депутатської недоторканності, заявляє лідер партії, народний депутат Ігор КРІЛЬ.

Як повідомили УНІАН у прес–службі " Єдиного Центру", за словами І.КРІЛЯ, «ліквідація цих двох джерел політичної корупції могла б запобігти безпринципній боротьбі за владу в майбутньому та зробити українських політиків підконтрольними суспільству».

«Сьогодні Юлію ТИМОШЕНКО сміливо можна назвати онучкою Леніна. Тільки тоді органи державної влади захоплювали п‘яні матроси та солдати, а сьогодні – професійні рейдери із депутатської фракції БЮТ», - прокоментував І.КРІЛЬ захоплення представниками БЮТ судових органів та Центрвиборчкому.

Депутат нагадав, що півроку тому «такими ж рейдерськими атаками Ю.ТИМОШЕНКО намагалася підпорядкувати собі Фонд держмайна, сьогодні - суди і ЦВК. А завтра кабінет Президента?».

І.КРІЛЬ наголосив, що до такої ситуації призвели узаконена безкарність та безвідповідальність народних депутатів.