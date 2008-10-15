Ющенко каже, що ліквідувати суд йому підказали в уряді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що рішення реорганізувати Окружний адміністративний суд Києва було запропоноване Міністерством юстиції «з функціональних мотивів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.ЮЩЕНКО повідомив на прес-конференції у Запоріжжі, коментуючи свій Указ від 13 жовтня про «Питання мережі та кількісного складу суддів адміністративних судів України».

«Ця ініціатива вийшла з уряду, і я її підтримав», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що метою такої реорганізації було вдосконалення судової системи.

За словами глави держави, відповідно до пропозицій Мін`юсту суд було реорганізовано з метою підвищення ефективності розгляду справ з необхідним для цього розширенням штату. «Щоб забезпечити більш оперативний, більш професійний розгляд у судах даної інстанції відповідних справ», – сказав Президент.