У Порошенка розповіли, чому не відбулася його зустріч з Трампом

Про це телеканал "112 Україна" повідомив заступник глави АП Костянтин Єлісєєв.

"Ми робили запит на зустріч із Клінтон і Трампом. Зустріч (з Трампом, - ред.) не вдалося реалізувати через щільноий графік", - сказав Єлісєєв.

Нагадаємо, що в рамках візиту в США Порошенко провів зустріч з кандидатом в президенти США Гілларі Клінтон. Також був запит на зустріч президента Порошенка з Трампом. Видання Foreign Policy повідомило, що Трамп проігнорував запрошення на зустріч з президентом України Петром Порошенком на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Також Єлісєєв зазначив, що президент провів низку важливих зустрічей з приводу інвестицій.

"У тому числі ми ставили питання з американською стороною про нові кредитні гарантії з боку США. Я б нагадав про Нову Зеландію. Деякі кажуть, що це досить екзотична зустріч, але знову таки там теж є широкий потенціал для залучення інвестицій співробітництва. І вперше за 20 років там відбулася зустріч президента з головою новозеландського уряду. Під час зустрічі президент активно просував ініціативу української сторони про прийняття на цій сесії Генеральної Асамблеї резолюції Генасамблеї ООН про порушення прав людини на території Криму", - сказав Єлісєєв.