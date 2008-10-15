Тимошенко вважає, що недаремно з'їздила до Брюсселя

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що її участь у саміті Європейської народної партії, на якому, зокрема, обговорювалося питання про протидію негативним наслідкам світової фінансової кризи, була дуже корисною для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогоднішньому саміті багато країн висловили свою думку і свої пропозиції щодо боротьби з наслідками фінансової кризи.

«Наша делегація, яка була присутня на саміті, записала дуже багато реальних практичних пропозицій, які необхідно буде використовувати і в Україні», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомила журналістам прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА, в рамках саміту Ю.ТИМОШЕНКО провела зустріч з прем`єр-міністрами Франції, Італії та Польщі, під час яких обговорювалося питання боротьби з наслідками світової фінансової кризи і політична ситуація в Україні.