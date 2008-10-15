Тимошенко знову нарахувала 228 голосів у коаліції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що зараз для створення коаліції не потрібно збирати підписи 226 членів фракцій, які створюють цю коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Брюсселі.

“Для того, щоб фракція ухвалила рішення про вступ до демократичної коаліції, потрібне рішення фракції, яке приймається більшістю від її складу… Для цього не потрібно, як робилося раніше, 226 підписів. Тому що є рішення Конституційного Суду, що коли фракція ухвалює рішення більшістю (про входження в коаліцію – УНІАН), то за чисельністю вся фракція входить в коаліцію», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що якщо фракція НУ-НС ухвалить рішення про відновлення коаліції більшістю голосів, то коаліція разом із БЮТ становитиме 228 голосів.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Блок Литвина теж висловлював бажання увійти до коаліції.