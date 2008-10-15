Бала: мета дострокових виборів - прибрати Тимошенко з прем'єрства

Позбавлення Юлії ТИМОШЕНКО посади прем’єр-міністра є основною метою проведення дострокових виборів.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА.

Він зазначив, що це пов’язано в першу чергу з тим, що одночасно з достроковими парламентськими виборами фактично розпочались президентські перегони.

Ще однією метою ініціаторів цих парламентських виборів є збереження значних владних повноважень у Президента України. При цьому В.БАЛА додав, що багато цих повноважень було набуто незаконно, нагадавши процес ухвалення змін до закону про Кабінет міністрів.

Крім цього, експерт АМС переконаний, що організатори усіх довколовиборчих подій, судової тяганини тощо тим самим прагнуть будь-що дискредитувати парламент. У такому разі, на їхню думку, легітимність інституту Президента зросте, і зрештою він може залишитись єдиним повноважним державним органом.

В.БАЛА зазначив, що на сьогодні жоден експерт не наважиться прогнозувати результати дострокових парламентських виборів. Він також додав, що та політична сила, яку не влаштує її результат на виборах, обов’язково вдасться до оскарження.