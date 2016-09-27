На засіданні Кабміну між Аваковим та Данилюком виникла перепалка, довелося втрутитися Гройсману (відео)

На засіданні уряду Аваков і Данилюк з'ясовували, чому затримується перерозподіл 97 млн гривень на потреби правоохоронців, передає 112 Україна.

Аваков вимагав від Данилюка негайної відповіді, той запевняв, що документи в роботі, поки йде пошук грошей.

"Зараз напрацьовуються зміни", - пояснив Данилюк.

"Зміни - це зміни, я знаю що 2 місяці у вас в міністерстві лежать", - сперечався Аваков.

"А у вас на виплату зарплат Нацполіції вистачає зараз?" – поцікавився міністр фінансів.

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"Ні, не вистачає", - відповів міністр внутрішніх справ.

"Ми одна команда, і у нас є обмежений ресурс ", - нагадав Данилюк.

"Ми одна держава", - нагадав Аваков на підвищених тонах.

Тут втрутився голова уряду Володимир Гройсман: "Колеги, тримайте себе в руках, будь ласка".

Раніше УНІАН повідомляв, що під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно відчитав віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, який забув вимкнути мікрофон.