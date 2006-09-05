Юлія Тимошенко на відкритті сесії ВР (6 фото)

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко на відкритті другої сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.

Блок Юлії Тимошенко зареєстрував у Верховній Раді власний проект закону про опозицію і наполягатиме саме на його ухваленні. Про це повідомила в інтерв`ю УНІАН лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що закон про опозицію має прийматися саме за поданням опозиції, а не представників влади.