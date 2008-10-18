ЦВК: кандидатів до окружних комісій подала тільки НУНС

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» сьогодні подала в Центральну виборчу комісію списки членів окружних виборчих комісій.

Про це в коментарі УНІАН по телефону повідомив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Було подано по 5 кандидатур до кожної з 225 окружних комісій, які необхідно створити для проведення виборів народних депутатів, загалом 1125 кандидатур», - відзначив він.

За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, на даний момент лише НУ-НС подала відповідні списки. Разом з тим, відповідно до плану підготовки до дострокових парламентських виборів 7 грудня, сьогодні останній день для подання таких списків.

«Потрібно мати на увазі, що термін подання документів минає сьогодні о 24 годині, тобто до кінця дня ще більш як 8 годин залишається, і можливі інші суб`єкти внесення кандидатур. Тобто, окрім НУ-НС, ми чекаємо подання ще від фракцій "Партії регіонів", КПУ, Блоку Литвина і Блоку Юлії Тимошенко», - відзначив представник ЦВК.