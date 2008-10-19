Яценюк не встигає створити свою партію?

Народний депутат з фракції Блоку Литвина, заступник голови Народної партії Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ прогнозує, що у нинішніх позачергових виборах до Верховної Ради візьмуть участь не менше 20 політичних партій та блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЗАРУБІНСЬКИЙ заявив на прес-конференції у Вінниці.

"Підуть на вибори багато сил. Я переконаний, що у виборчому бюлетені буде зо два десятки учасників, не менше", - сказав він.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ прогнозує, що на цих виборах можна буде побачити Блок Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. "Точно піде на вибори – це Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він розраховує, що в нього в Києві є "ядерний" електорат 300-350 тис. виборців, хоча це може бути помилкою, адже одна справа – голосувати за мера, інша – за Верховну Раду. Але він на ці голоси розраховує. А щоб мати прохідні 3%, йому необхідно десь 400-450 тис. голосів. І він вже заявив, що в нього є відповідні амбіції", - сказав він.

Депутат також вважає, що на цих виборах окремо піде колишній міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО. "Думаю, що піде окремо Анатолій ГРИЦЕНКО. ГРИЦЕНКО зараз веде переговори про спільну участь у виборах з Віталієм КЛИЧКОМ, розраховуючи на його популярність після перемоги за титул Чемпіона світу з боксу. Шансів у нього практично немає, але йому треба піти, для того, щоб самоідентифікуватися. Він відійшов від Президента і ні до кого не примкнув, йому нема на кого спиратися, і він, як гарний аналітик, піде на вибори, навіть не зважаючи на очікуваний негативний результат. Йому треба відокремитися й самоідентифікуватися", - зазначив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Крім того, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що має досить непогані шанси потрапити у новий парламент ВО "Свобода" на чолі з Олегом ТЯГНИБОКОМ. "Піде точно ВО "Свобода" на чолі з Олегом ТЯГНИБОКОМ. У нього є серйозна матеріальна підтримка і він може взяти в районі 3%, або трохи більше, чи менше. Ці голоси він візьме за рахунок розчарування в основних "помаранчевих" гравцях на Західній Україні", - сказав він.

При цьому голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, який нещодавно заявив про намір створити нову політичну силу, скоріш за все, на думку депутата, піде у складі пропрезидентської "Нашої України". "ЯЦЕНЮК не встигає створити свою партію, тому він, скоріш за все, буде йти другим номером по списку "Нашої України" на чолі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ", - зазначив він.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ також вважає, що на цих виборах значно зменшиться кількість чисто технологічних проектів, які створюються для відбирання голосів у основних політичних сил. "На мою думку, на цих виборах поменшає чисто технологічних проектів. Люди вже навчилися їх відрізняти і не купуються на такі сумнівні речі, які раніше були – коли у комуністів намагалися відібрати голоси, то на вибори йшла Комуністична партія (оновлена). Зараз ці речі вже не пройдуть", - сказав він.