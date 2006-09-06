Роботу для Єханурова шукає сам Ющенко

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО і глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК проведуть зустріч, під час якої вирішуватимуть, реалізацію яких програм можна доручити колишнім членам уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив О.РИБАЧУК на зустрічі з представникам Європейської Бізнес Асоціації.

Як зазначив глава Секретаріату, мова йде про таких людей як колишній міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, екс-міністр економіки Арсеній ЯЦЕНЮК і ще близько десяти колишніх урядовців.

За словами О.РИБАЧУКА, працевлаштування цих людей не є проблемою, а виникає питання самореалізації.

Як свідчить європейська практика, спеціалісти такого рівня зможуть працевлаштуватись у бізнес-структурах на досить вигідних умовах і за пристойну матеріальну винагороду, зауважив О.РИБАЧУК.

Він також повідомив, що вирішенням питання про нове місце роботи для колишнього прем’єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА займається сам Президент.

Водночас він зазначив, що наразі не існує Указу Президента про призначення Ю.ЄХАНУРОВА на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.