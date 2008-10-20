Балога розказав про одноразові серветки і блеф Тимошенко

Ініціатива прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про формування у Верховній Раді коаліції для протидії впливу світової фінансової кризи на українську економіку зазнала нищівного фіаско.

Як повідомляє прес-служба президента України, так сьогодні глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА прокоментував фактичну відмову впливових політичних сил підтримати ідею керівника уряду. «Із перших фраз вчорашнього звернення Ю.ТИМОШЕНКО стало зрозуміло, що під гаслами національних інтересів вона пропонує чергову політтехнологічну, шулерську розробку БЮТ. Сьогоднішнє представництво на зустрічі з прем`єром засвідчило небажання Партії регіонів, «Нашої України» та Блоку Литвина грати статистами у спектаклі «біло-сердечних», - вважає В.БАЛОГА.

За його оцінкою, запрошення до діалогу через телеекран лише підтверджує фальшивість намірів Ю.ТИМОШЕНКО: вона кликала на зустріч політиків, але їхня відповідь була для неї не важлива. “Насправді прем`єр зробила заздалегідь неприйнятну пропозицію, дійсна мета якої полягає у недопущенні парламентських виборів і збереженні за нею нинішньої посади. Той факт, що заклики Ю.ТИМОШЕНКО були проігноровані, вказує на слабкість і непереконливість озвучених нею тез, хибність логіки. Прем`єр не змогла бодай із мінімумом аргументів підтвердити взаємозв`язок між виборами в Україні та кризовими явищами у світовій економіці”, - зазначив В.БАЛОГА.

За його словами, “ще зовсім недавно вона на всі лади вихваляла економічні здобутки уряду та запевняла, що фінансова криза Україна жодним чином не загрожує. Нині, з міркувань політичної доцільності, антикризова риторика буде широко використана БЮТ для камуфлювання прорахунків Кабінету Міністрів”. «Про кризові явища слід було говорити принаймні місяць тому, за перших ознак економічної нестабільності, та невідкладно розробляти пакет ефективних контрзаходів. Учорашні заяви Ю.ТИМОШЕНКО означають, що економічний блок уряду так нічого і не зробив для протидії кризовим явищам ще на етапі їх зародження», - переконаний він.

Глава Секретаріату припустив, що ініціатива прем`єра навмисно оголошена напередодні спеціального засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому якраз і будуть обговорені антикризові пропозиції. Як наголосив В.БАЛОГА: “Саме РНБО і має стати тим майданчиком для діалогу та вироблення управлінських рішень, які здатні подолати негативний вплив на Україну проблем у світовій економіці. Отже, на сьогодні в країні є весь необхідний ресурс для боротьби з кризою, тому не існує жодної потреби у створенні якихось неокоаліцій”.

«Коаліція у Верховній Раді – це не одноразова серветка. Вона повинна формуватися на основі ідеології, політичних зобов`язань, програми та відповідальності за її втілення. Не буває коаліції на годину, на ніч чи на тиждень, тим більше вона неможлива тільки для обслуговування політичних інтересів БЮТ і Ю.ТИМОШЕНКО. Пропозиція створити чергову антикризову коаліцію та переформатувати Кабінет Міністрів є блефом, за допомогою якого прем`єр прагне закріпити за собою крісло керівника уряду. Зловтішна заява про те, що 7 грудня парламентських виборів не буде, розкриває справжню суть ідеї Ю.ТИМОШЕНКО», - наголосив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента вважає категорично неприпустимим протиставлення уряду іншим органам влади у боротьбі з кризовими явищами в національній економіці. При цьому він припустив, що Кабінет міністрів під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО може свідомо блокувати антикризові рішення з кон`юнктурних міркувань, зокрема, з огляду на виборчу кампанію. «Зараз маємо добру нагоду перевірити уряд на відповідність його риторики реальним діям із економічної стабілізації. Оцінку ефективності поставлять виборці під час голосування у грудні», – сказав В.БАЛОГА.