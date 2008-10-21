БЮТ і КПУ відмовились розглядати законопроект про зміни до бюджету
У порядок денний не включили
|Арсеній Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосував 201 із 424 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Як зазначив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, в законопроекті передбачено наповнення стабілізаційного фонду, кошти якого використовуватимуться урядом за погодженням з Радою національної безпеки і оборони. Він має утворюватися за рахунок надходжень від приватизації.
Крім того, в законопроекті передбачено збільшити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 50 тис. до 150 тис. грн.
Після того, як не було підтримано внесення змін до бюджету, А.ЯЦЕНЮК звернув увагу, що фракції БЮТ та КПУ не підтримують законопроект, в якому передбачаються заходи для стабілізації ситуації в економіці та захисту громадян і взагалі не йдеться про фінансування виборів до парламенту.