БЮТ і КПУ відмовились розглядати законопроект про зміни до бюджету

Верховна Рада не підтримала включення до порядку денного законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосував 201 із 424 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як зазначив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, в законопроекті передбачено наповнення стабілізаційного фонду, кошти якого використовуватимуться урядом за погодженням з Радою національної безпеки і оборони. Він має утворюватися за рахунок надходжень від приватизації.

Крім того, в законопроекті передбачено збільшити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 50 тис. до 150 тис. грн.

Після того, як не було підтримано внесення змін до бюджету, А.ЯЦЕНЮК звернув увагу, що фракції БЮТ та КПУ не підтримують законопроект, в якому передбачаються заходи для стабілізації ситуації в економіці та захисту громадян і взагалі не йдеться про фінансування виборів до парламенту.