У БЮТ хочуть гасити пожежу, а не годувати клоунів

Фракція БЮТ наполягає на першочерговому розгляді у парламенті антикризових законопроектів, а не виборчих, заявив на пленарному засіданні Верховної Ради лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, необхідно «дати всі можливі важелі уряду для недопущення та мінімізації кризи в українській економіці».

За словами І.КИРИЛЕНКА, необхідно накласти хоча б на рік мораторій на проведення будь-яких виборів, а через рік можна провести разом і президентські, і парламентські вибори.

Як сказав лідер фракції БЮТ, протягом цього року треба обійтися без «коаліціади, спікеріади і прем’єріади».

Він зазначив, що, “коли горить хата, треба гасити пожежу, а не з’ясовувати, хто старший в сім’ї”.

За словами І.КИРИЛЕНКА, «уже всім очевидно, яким диким абсурдом і божевіллям у цій ситуації виглядають дострокові парламентські вибори”.

Він наголосив, що за роки «політичної смути» в Україні сформувалася вже ціла «індустрія проведення такого дійства» як вибори. Як заявив І.КИРИЛЕНКО, можна спостерігати, як «пожвавилася величезна армія експертів, аналітиків, соціологів, політологів, різного роду позапартійних піднощиків снарядів, тобто тих, хто готовий відстоювати будь-яку позицію чи ідею, піднімати чий завгодно прапор, тільки б за це побільше платили».

«А якщо згадати недешевих іміджмейкерів, піарщиків, рекламістів та інших клоунів-затійників, то набирається не одна тисяча таких собі енергійних добродіїв, які залюбки отримують у конвертах зароблене», - наголосив лідер фракції БЮТ. За його словами, для них «вибори - це жнива».

«Треба негайно зупинити цей театр абсурду, країна повинна відпочити від політики і від політиків», - зазначив І.КИРИЛЕНКО.