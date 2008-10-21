Мін'юст відмовив у реєстрації Соціалістичній партії регіонів

Міністерство юстиції України відмовило у реєстрації Соціалістичній партії регіонів, повідомив УНІАН один з ініціаторів створення партії, обраний на установчому зїзді її головою Петро ПЕТРИЧЕНКО.

За його словами, наказ міністерства про відмову в реєстрації підписано міністром юстиції Миколою ОНІЩУКОМ. Міністр посилається на правовий висновок фахівців міністерства, згідно з яким реєстрація партії з назвою “Соціалістична партія регіонів” була б порушенням Закону України “Про обєднання громадян”.

“Назва партії не відповідає статті 12 закону, якою встановлено, що… індивідуальна назва об`єднання громадян є обов’язковою і повинна бути суттєво відмінною від індивідуальних назв зареєстрованих в установленому порядку об`єднань громадян з такою ж назвою. Міністерство не вважає назву “Соціалістична партія регіонів” суттєво відмінною від зареєстрованих “Партія регіонів” та “Соціалістична партія України” і вбачає в цьому можливість порушення виборчих прав громадян”, йдеться у висновку.

Ініціатори створення партії, сказав П.ПЕТРИЧЕНКО, вважають це рішення міністерства неправомірним, посилаючись, зокрема, на висновок Інституту мовознавства ім.О.О. Потебні, згідно з яким назва партії, запропонована для реєстрації ініціативною групою, не є тотожною назвам “Партія регіонів” і “Соціалістична партія України”. Цей висновок за підписом вченого секретаря Інституту І.СИНИЦІ “було передано Мін’юсту, але проігноровано міністерством”, повідомив П.ПЕТРИЧЕНКО.

Як зауважив П.ПЕТРИЧЕНКО, відмову міністерства у реєстрації партії її активісти сприймають як пряме порушення виборчих прав українських громадян.

За його словами, осередки партії створено в усіх регіонах України, зібрано 11 тисяч підписів. Рішення про створення партії було прийнято установчим з’їздом ще 12 січня цього року, що, на думку П.ПЕТРИЧЕНКА, переконливо спростовує можливу тезу про створення партії “під дострокові парламентські вибори”.

“Як партія ми маємо намір зайняти нішу справді “лівої” політичної сили, що спирається на реальну підтримку виборців, а не є технологічним проектом для обслуговування якоїсь групи політиків. У нас є команда, продумана ідеологія, яка не буде обмежуватися декларативними гаслами на кшталт антиНАТО, утисків російської мови та необхідності зміцнення дружби з Росією, а реалізовуватиме ідеологію соціальної справедливості”, - сказав він.

“Наша партія створюється не за вказівкою згори, а за ініціативою знизу, і, очевидно, це руйнує чиїсь плани. Очевидно, тому нам і відмовляють у реєстрації”, - робить висновок П.ПЕТРИЧЕНКО.

За його словами, ініціатори створення партії оскаржують рішення Мін’юсту у судовому порядку, подавши 3 жовтня позов до Окружного адміністративного суду м.Києва.