Фракція БЮТ заблокувала трибуну та президію парламенту

Члени фракції Блоку Юлії Тимошенко заблокували трибуну та президію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, також народні депутати від БЮТ заблокували урядову ложу та входи, через які до сесійної зали заходить голова Верховної Ради. Двері заставлені кріслами.

Як повідомляв УНІАН, у даний час відбувається засідання голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА з лідерами фракцій щодо визначення порядку денного роботи парламенту на сьогодні. Засідання проводиться на прохання фракції БЮТ для узгодження питань, які сьогодні необхідно розглянути в парламенті.