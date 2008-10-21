Путін демонструє «феєричну дурість»?

З різкою критикою дій російського уряду і негативними прогнозами щодо долі рубля виступив відомий експерт, директор Інституту проблем глобалізації Михайло Делягін.

«Безумовно, девальвації рубля слід побоюватися. Уряд проявляє феєричну дурість, повторюючи кроки зразка 1998 року з точністю один в один. Як ще можна назвати те, що банкам надається ліквідність і не контролюється її використання», - заявив він.

Делягін розповів, що з 8 до 30 вересня валютні резерви Россі скоротилися на $41,4 млрд., а за перші десять днів жовтня ще на $25,5 млрд.

«Що стосується самих банків, то вони почали сипатися давно. Держава не дає їм «потонути», «тримаючи обома руками на водою» подібно до тонучої сокири», - так охарактеризував експерт ситуацію в банківській системі Росії.