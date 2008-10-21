Яценюк: Верховна Рада спозорилася і показала людям фігуру з трьох пальців

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що не зайде до сесійної зали парламенту, доки не буде погоджено порядок денний роботи ВР, і депутати від БЮТ не розблокують трибуну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

Заходячи в сесійну залу після оголошеної перерви і побачивши заблоковану депутатами-“бютівцями” трибуну та президію, А.ЯЦЕНЮК зазначив: «Уже напрацювалися, як завжди». Він констатував, що трибуна парламенту заблокована БЮТ. За його словами, блокування трибуни не є чимось новим у роботі ВР.

Спікер вважає, що депутати через блокування роботи ВР знову "спозорилися".

«Якщо думаєте, що такі дії будуть підтримувати електоральні рейтинги, то вони будуть тільки понижувати їх, та й справа не в електоральних рейтингах, а справа в людях», - додав він.

За словами голови ВР, парламентарії, замість того, щоб збільшити до 150 тис. грн. гарантовані суми Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, показали людям «фігуру з трьох пальців».

«Доки не буде погодженого порядку денного і доки не перестанете блокувати трибуну, я в цей зал не зайду», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Разом із тим він не закрив ранкове засідання парламенту.

На даний час народні депутати перебувають у сесійній залі, але засідання не проводиться. Фракція БЮТ продовжує блокувати трибуну, президію та урядову ложу.