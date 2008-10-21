Лавринович відпустив нардепів додому

Ранкове засідання Верховної Ради України закрито. Вечірнє засідання не проводитиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ зазначив, ранкове засідання неможливо провести через блокування народними депутатами від БЮТ трибуни парламенту. За його словами, в такій ситуації недоцільно проводити і вечірнє засідання.

О.ЛАВРИНОВИЧ говорив це з трибуни парламенту, що була заблокована депутатами від БЮТ.