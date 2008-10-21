Наша Україна офіційно заявила, що з Єдиним Центром на вибори не піде
15:27, 21 жовтня 2008Політика
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Рішення президії політради
Сьогодні президія партії «Народний Союз «Наша Україна» на своєму засіданні ухвалила рішення вважати за доцільне участь партії у виборах до Верховної Ради самостійно або у складі виборчого Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна», повідомляє офіційне інтеренет-представництво народного союзу Наша Україна.
Президія також схвалила рішення вважати за неможливе участь політичної партії «Наша Україна» у спільному виборчому блоці з партією «Єдиний Центр».
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