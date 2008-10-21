Ощадбанк назвав дату закінчення виплат «тисячі від Тимошенко»
18:52, 21 жовтня 2008Політика
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Коштів не вистачає?
|Анатолій ГУЛЕЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГУЛЕЙ повідомив сьогодні журналістам після завершення наради під головуванням прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з представниками економічної і фінансової еліт з питань протидії фінансовій кризі.
«Є 12 мільйонів громадян, яких включено до реєстру. Заборгованість перед ними зафіксована. 6 мільйонів громадян - а це 6 мільярдів гривень - вже виплачено. І ми продовжуємо виплати до 25 грудня в міру надходження коштів», – сказав А.ГУЛЕЙ.
За його словами, Міністерство фінансів продовжує перерахування коштів. Водночас, відзначив він, кошти надходять «не в такому обсягу, як хотілося б».
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