Ощадбанк назвав дату закінчення виплат «тисячі від Тимошенко»

Голова правління ВАТ «Ощадбанк» Анатолій ГУЛЕЙ заявляє, що виплати компенсацій за вкладами колишнього Ощадбанку СРСР планується завершити до 25 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГУЛЕЙ повідомив сьогодні журналістам після завершення наради під головуванням прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з представниками економічної і фінансової еліт з питань протидії фінансовій кризі.

«Є 12 мільйонів громадян, яких включено до реєстру. Заборгованість перед ними зафіксована. 6 мільйонів громадян - а це 6 мільярдів гривень - вже виплачено. І ми продовжуємо виплати до 25 грудня в міру надходження коштів», – сказав А.ГУЛЕЙ.

За його словами, Міністерство фінансів продовжує перерахування коштів. Водночас, відзначив він, кошти надходять «не в такому обсягу, як хотілося б».