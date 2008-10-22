Лавринович покликав голів фракцій у кабінет Яценюка

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ відкрив ранкове засідання.

За його словами, перерву оголошено через те, що порядок денний роботи ВР на сьогодні «ще до кінця не сформований. Ви бачите ситуацію, в якій прийняття жодного життєво важливого для країни питання неможливе, а фракція БЮТ в залі блокує роботу парламенту».

Перший віце-спікер запросив керівників парламентських фракцій через 15 хвилин зібратися у кабінеті голови ВР.

О.ЛАВРИНОВИЧ зайшов до сесійної зали через вхід для народних депутатів, оскільки двері до президії заблоковані.

Перерву він оголошував з трибуни парламенту, яка була заблокована членами фракції БЮТ.