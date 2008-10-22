Тимошенко прийде в Раду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує взяти участь у погоджувальній раді лідерів фракцій ВР для узгодження порядку денного парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що сьогодні на засіданні уряду був схвалений пакет антикризових законопроектів. За словами лідера фракції БЮТ, з хвилини на хвилину документи мають піти на розгляд парламенту.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що фракція БЮТ наполягатиме, щоб питання щодо здійснення антикризових заходів було розглянуто у першу чергу. «Після цього фракція БЮТ включить «зелене» світло іншим заходам щодо проведення політичної бойні під назвою «вибори», - сказав він.

При цьому І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція БЮТ не голосуватиме за законопроекти для проведення позачергових виборів до РВ, але і не заважатиме їх ухваленню.