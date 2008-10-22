Яценюк затаїв образу на Тимошенко?

О 12.00 прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір зустрітися з головою Верховної Ради України та керівниками фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Зокрема, він наголосив, що до проведення засідання Погоджувальної ради мав телефонну розмову з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром України. «Прем’єр-міністр звернулася з проханням щодо зустрічі з керівниками фракцій, і така зустріч запланована на 12-ту годину дня», - сказав спікер.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що за інформацією прем’єр-міністра, уряд схвалив законопроект, що стосується мінімізації наслідків економічної кризи. «Я очікую прем’єр-міністра у стінах парламенту, і ми будемо мати предметну дискусію, оскільки поки що цього законопроекту ніхто не бачив», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання, чому він не брав участі в ініційованих прем’єром переговорах щодо створення так званої антикризової коаліції у понеділок, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Це мені щось нагадує, якби голова ВР скликав засідання Кабінету міністрів без прем’єр-міністра».