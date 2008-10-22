СБУ розслідує, як в пресу потрапили «Цілком таємні» документи

Служба безпеки України проведе розслідування того, яким чином потрапили в пресу секретні документи про продаж зброї до Грузії.

Про це виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив в інтерв`ю газеті «Известия».

Він учергове заявив про законність експорту української зброї до Грузії. «СБУ, МЗС, Міністерство економіки, розвідка, організація "Укрспецекспорт", яка торгує зброєю, працювали спільно з парламентською слідчою комісією. Ми надали документи, що підтверджують законність експорту озброєнь до Грузії. Всі постачання здійснювались до початку конфлікту. Під час бойових дій Україна зброю не постачала», – відзначив керівник СБУ. Він додав, що окрім України зброю Тбілісі продавали Ізраїль і Болгарія. «Що стосується України, то вона торгувала не тільки з Грузією, а й з Росією. Продавали зокрема й ті самі найменування, але в більшій кількості. ЮЩЕНКО жодних особистих розпоряджень щодо постачання зброї до Грузії не віддавав», – сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На заперечення кореспондента газети про те, що був опублікований документ, який схвалює постачання зброї, і на ньому стояв особистий підпис Президента, В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів, що віза В.ЮЩЕНКА «абсолютно законна». «Без дозволу Президента здійснення контрактів неможливе. Всі постачання до Грузії йшли безпосередньо - із сертифікатом кінцевого користувача і без посередників, без чорних схем», – запевнив керівник СБУ. За його словами, «тепер ми з`ясовуємо, як лист з грифом "Цілком таємно" з`явився в пресі. Ми повинні в кримінальному порядку переслідувати тих, хто порушує Закон про охорону державної таємниці. Ми з`ясуємо, хто конкретно допустив витік, знайдемо, з якого міністерства випустили цей документ».