"Комітет захисту журналістів": РФ повинна негайно звільнити Сущенка

Про це йдеться в заяві організації.

"Якщо російська влада має докази, що підтверджують їх заяви, що Роман Сущенко шпигун або ще хтось, але не журналіст у відпустці, нехай вони покажуть їх громадськості негайно. Ми закликаємо Росію звільнити Сущенка та припинити карати українських журналістів через напружені відносини між урядами Росії та України", - заявила координатор програми КЗЖ по Європі і Центральній Азії Ніна Огнянова.

Комітет захисту журналістів - міжнародна неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, що займається захистом прав журналістів. Організація займається збором інформації про репресії і вбивства журналістів по всьому світу.

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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня стало відомо про арешт Лефортовським судом Москви на 2 місяці журналіста українського державного інформагентства "Укрінформ" Сущенка за звинуваченням у шпигунстві, і що правозахисники випадково зустріли чоловіка в камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці. Сущенко є співробітником "Укрінформу" ще з 2002 року, а з 2010 року є його власним кореспондентом у Франції. Було заявлено, що затриманий приїхав в Росію у відпустку і планував відвідати своїх родичів.

У свою чергу Федеральна служба безпеки РФ заявила, що Сущенко нібито є полковником української військової розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність Збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю і витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави". Головне управління розвідки Міноборони України спростувало це твердження.