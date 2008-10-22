Яценюк знову поставить питання, через яке БЮТ блокував трибуну ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК здивований вчорашнім блокуванням народних депутатів від БЮТ роботи парламенту, оскільки положення законопроекту щодо внесення змін до державного бюджету на 2008 рік, проти яких вони виступали, передбачені в урядовому проекті закону щодо подолання економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Я вже знаю про те, що окремі положення вчорашнього законопроекту, те, що я пропонував, а саме збільшення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та формування Стабілізаційного фонду з’явилися в урядовому законопроекті. Тому дещо дивно, чому вчора не був проголосований цей закон, який напевно вже сьогодні був би підписаний», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, частина економічних проблем вже була б вирішена.

Голова ВР повідомив, що після того як керівники фракції ознайомляться з урядовим законопроектом, він дасть доручення керівникам комітетів негайно їх розглянути.

«І завтра будемо пробувати вирішувати це в сесійній залі», - сказав А.ЯЦЕНЮК.