Доки Ющенко продовжуватиме гнати на вибори, МВФ не дасть нам грошей - БЮТ

Вихід України з кризи може забезпечити лише системна взаємодія гілок влади.

До такого висновку прийшли експерти, опитані Київським інститут проблем управління імені Горшеніна в рамках програми «Пульс кризи».

В переданому в УНІАН, експертному опитуванні щодо того, наскільки достатніми і реальними є заходи з подолання кризи, затверджені на засіданні Ради національної безпеки та оборони України 20 жовтня, народний депутат, член фракції Партії регіонів Анатолій КІНАХ висловив думку, що системна фінансово-економічна криза в Україні спричинена не лише світовою фінансовою кризою. За його словами, криза була підсилена впродовж поточного року діями влади: „починаючи з ухвалення популістського державного бюджету-2008, далі - штучна ревальвація гривні, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі тощо”. А.КІНАХ підкреслив, що зазначені в рішенні РНБО заходи можна задіяти і отримати від них результат лише за умови системної і професійної взаємодії гілок влади. „Бо Рада національної безпеки не може замінити собою ані уряд, ані парламент. Я дуже стурбований тим, наприклад, що 21 жовтня через блокування БЮТом діяльності ВР ми не ухвалили два дуже важливих рішення – щодо створення стабілізаційного фонду і формування фонду гарантування вкладів. Тільки взаємодія і співпраця парламенту з урядом дасть можливість вирішити проблеми», - зауважив депутат.

У свою чергу, народний депутат, член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ підкреслив, що рішення РНБО мають бути розвинені й деталізовані, адже вони є досить загальними. „Тому я й не аналізую загальні речі. Думаю, що РНБО має більш детально ці заходи розшифрувати, адже конкретними були лише кілька позицій, зокрема, щодо збільшення державних гарантій за вкладами та створення стабілізаційного фонду – це нормальні пропозиції, а решта – дуже загальні речі – бюджетна політика тощо. Хотілося б, щоби була деталізація, бо подолання кризи - це серйозна справа», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Народний депутат, член фракції БЮТ Сергій ПАШИНСЬКИЙ зауважив, що не знає достеменно, які заходи були затверджені на РНБО. „Крім загальних слів з вуст Президента про те, що РНБО - дуже ефективний і дієвий орган, я більш нічого не почув”, - сказав депутат. Натомість, за його словами, 12 млрд. доларів, які готовий виділити Україні Міжнародний валютний фонд, вистачить для того, щоб не допустити кризи. „Але, на жаль, Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО – УНІАН) продовжує розхитувати ситуацію і гнати державу на вибори, а МВФ не дасть нам грошей, доки не буде політичної стабільності», - підкреслив С.ПАШИНСЬКИЙ.

Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ зазначив, що, виходячи з інформації про ці заходи у ЗМІ, може сказати, що вони десь відсотків на 65 мають відношення до кризи, решта – „це речі, які треба робити, але, можливо, не зараз”. Першочерговими ж, на думку І.БУРАКОВСЬКОГО, мають бути, по-перше, заходи, пов’язані з підтримкою банківського сектора і безпеки вкладів, по-друге, сьогодні мають бути максимально обмежені так звані непродуктивні витрати, в тому числі й в бюджеті. „Наскільки ці заходи будуть реалізовані – це питання до політиків. На жаль, дивлячись на цю Верховну Раду, в мене складається враження, що політики не можуть інтелектуально осягнути реальні загрози кризи...», - підкреслив експерт.