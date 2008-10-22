Тимошенко віддала наказ одразу всім губернаторам - виконати негайно

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розпорядилася невідкладно розпочати опалювальний сезон у житловому фонді і на об’єктах соціальної сфери.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне доручення глава уряду дала голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Прем’єр-міністр наголосила, що голови держадміністрацій мають вжити всі необхідні заходи щодо погашення заборгованості за енергоносії та житлово-комунальні послуги населенням, державними організаціями та підприємствами комунальної теплоенергетики.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО доручила міністру палива та енергетики та главі правління НАК „Нафтогаз України” забезпечити ТЕЦ і підприємства теплокомуненерго необхідними обсягами природного газу для стабільного теплопостачання в опалювальний сезон.