МЗС про введення візового режиму з Росією: питання опрацьовується щодо ризиків

Про це заявив заступник директора департаменту консульської служби, начальник управління консульського обслуговування МЗС Олександр Гаман, передає Радіо Свобода.

"Питання можливого введення візового режиму для громадян Росії опрацьовується МЗС щодо ризиків і виникло не сьогодні", - заявив він.

Читайте такожУ МЗС пояснили, як посилили контроль за перетином кордону росіянами

Як повідомляв УНІАН, Рада 6 жовтня так і не розглянула внесене до порядку денного питання про можливе введення візового режиму з Росією.

3 жовтня голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час Погоджувальної ради голів фракцій та комітетів запропонував обговорити можливість введення візового режиму з Росією та розширення санкцій щодо РФ. Спікер нагадав, що на початку 2016 року він вніс до парламенту проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядами України і РФ про безвізові поїздки громадян.