Яценюк відмовився з’ясовувати з нардепами, хто «кращий кличко»

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради закрито. Завтра парламент розпочне роботу о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, перед закриттям засідання голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК на пропозицію деяких депутатів вже сьогодні розпочати розгляд законопроектів, які внесені до порядку денного, відповів: «У мене пропозиція наступна: зараз не претендувати на те, хто кращий КЛИЧКО”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «нерезультативне голосування може дуже дорого коштувати для економіки» щодо всіх цих законопроектів. Він додав, що у випадку, коли завтра не буде погодженого законопроекту про мінімізацію світової фінансової кризи, то «я також буду намагатися внести свої пропозиції для того, щоб знайти консенсус в залі на предмет прийняття цього закону». «Це не закон для політичної сили, це закон для держави», - наголосив голова ВР.