Тимошенко просить Нацбанк рятувати гривню

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить Національний банк України вжити заходів для стабілізації курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам.

Прем’єр нагадала, що Нацбанк є незалежним органом, і тому уряд не може втручатися в його діяльність. «Я хочу звернутися до Національного банку України зробити усе, що входить у компетенцію НБУ, для того, щоб стабілізувати терміново курс гривні», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Національний банк володіє достатніми обсягами золотовалютних резервів, щоб не допускати таких коливань курсу гривні. «Я вважаю, що це виключно спекулятивні оборудки, які потрібно терміново припинити», - сказала вона.

Як запевнила Ю.ТИМОШЕНКО, уряд ніколи не підтримає коливання курсу гривні і вважає, що для цього сьогодні немає ніяких підстав.