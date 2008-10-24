Тимошенко: коаліція створена і вона - в роботі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що сьогодні де-факто існує коаліція між лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам.

«Де-факто створена коаліція між ЯНУКОВИЧЕМ та ЮЩЕНКОМ, і ця коаліція в роботі», - сказала вона.

Прем‘єр заявила, що усі голосування у парламенті, які відбуваються, проводяться спільно фракцією Партії регіонів та частиною фракції НУ-НС.

«Дуже шкода, що вони руйнують країну, штовхаючи країну на дострокові вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.