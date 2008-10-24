Черновецький вирішив задушити ВР та Кабмін штрафами?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує удвічі підвищити вартість евакуації на штрафмайданчики автомобілів «важливих держчиновників», які залишають свої машини на забороненій території – у зелених зонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що дав доручення підготувати звернення до всіх фракцій Верховної Ради, щоб вони прийняли закон, який підвищує штрафи за паркування в зелених зонах, зокрема, на газонах. Але окремо, за його словами, міська влада планує вирішити питання про збільшення штрафів для депутатів Верховної Ради та відповідальних працівників Кабінету Міністрів.

«Я днями підпишу розпорядження, що збільшує вдвічі штрафи для депутатів Верховної Ради і відповідальних працівників Кабінету Міністрів, які безкарно ставлять свої машини на зелених газонах», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, пояснивши, що мається на увазі проект рішення Київської міськдержадміністрації про збільшення плати за евакуацію припаркованого на зеленій зоні автомобіля.