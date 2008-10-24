«Свобода» обурена тим, що зробила УНП

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» готове до предметних переговорів з Українською народною партією про створення єдиного правого блоку для участі у дочасних виборах до Верховної Ради, незважаючи на перекручування тез програми об’єднання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», сьогодні політвиконком «Свободи» надіслав відповідь на лист УНП щодо участі правих партій у виборах.

У листі зазначається, що ВО «Свобода» вважає абсолютно неприйнятним вільне трактування керівництвом УНП Програми ВО «Свобода» і заклик «відмовитися від окремих положень партійної програми (зокрема, заперечення інтеграції України в НАТО, зафіксоване в програмі «Свободи»)».

«Сподіваємось, що це лише помилка, а не свідоме намагання керівництва УНП дискредитувати «Свободу»», - зазначається в листі-відповіді.

ВО «Свобода» нагадує, що в програмі партії, ухваленій ще у 2004 році, у розділі «Зовнішня політика. Оборона. Національна безпека» чітко зазначено: Всеукраїнське об’єднання «Свобода» дотримується засад, що в зовнішній політиці держави необхідно перейти від політики невизначеності і постійного балансування до політики чітких позицій і керуватися винятково національними інтересами». У партії вважають, що в сучасних умовах однополярного світу національні інтереси України полягають у вступі до Північноатлантичного альянсу. Членство в НАТО, наголошується у листі, означає для України бути в товаристві найрозвиненіших і наймогутніших країн світу.

На сьогодні членство в НАТО означає надійний захист нашої держави від можливих агресивних зазіхань третьої сторони, а отже безпечне майбутнє для наших дітей. Врешті, членство в НАТО означає підтримати вибір наших братів-слов’ян – болгар, поляків, хорватів, словенців, словаків, які вже стали членами альянсу», - йдеться в програмі об’єднання.

Також у листі зазначається, що ВО «Свобода» послідовно проводить діяльність, спрямовану на консолідацію українських національних сил. «Наші принципи відомі і залишаються незмінними впродовж багатьох років: «Свобода» об’єднуватиметься з іншими політичними силами лише на спільній ідеологічній базі та за принципом внутрішньої люстрації. Виборчі списки такого національно-патріотичного об’єднання треба повністю очистити від колишньої комуно-комсомольської номенклатури та олігархів», - наголошують в партії.

Крім того, у відповідному зверненні до УНП перед позачерговими виборами 2007 року «Свобода» наголошувала, що «розірвати це замкнуте коло політичної безпринципності та перманентних підкилимних торгів може лише поява у парламенті абсолютно нової національно-патріотичної сили. Очевидно, що єдиними реальними правими силами, які не розчинилися у мегаблоках, є УНП та ВО «Свобода»».

«Враховуючи попередній досвід, сподіваємось, що пропозиція УНП про створення блоку не пов’язана з намаганням втягнути ВО «Свобода» в блок з ліберальною «Нашою Україною», яку УНП розглядає як свого союзника, або в будь-який інший безідеологічний блок. Також сподіваємось, що цей лист не є спробою керівництва УНП «пояснити» своєму членству причини блокування з «Нашою Україною»», - зазначають у ВО «Свобода».

Незважаючи на цей «прикрий інцидент», «Свобода» все ще готова до предметних переговорів з Українською народною партією.

Як повідомляв УНІАН, Українська народна партія закликала ВО «Свобода» спільно працювати над створенням єдиного правого блоку для участі у дострокових виборах до Верховної Ради.