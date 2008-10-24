Депутат ПР: план Тимошенко завадить отримати безплатне житло

Антикризові заходи уряди, виписані в законопроекті №3309 «Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України», внесеному до Верховної Ради 22 жовтня, позбавлять громадян можливості отримання безплатного житла.

Таку думку кореспондентові УНІАН висловив заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку Олександр ПОПОВ (фракція Партії регіонів).

За його словами, в Житловому кодексі, як і в інших законах України, передбачено надання безплатного житла категоріям, які цього потребують. Наприклад, чорнобильцям, учасникам бойових дій та іншим пільговим категоріям.

У законопроекті зазначається, що питання про надання постійного житла (зокрема безплатного), передбаченого для окремих категорій громадян чинним законодавством, вирішуються шляхом отримання перших внесків на будівництво (придбання) житла в розмірі, встановленому Кабінетом міністрів, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів для отримання іпотечних житлових кредитів.

О.ПОПОВ пояснив, що визначення “надання безплатного житла” означає, що ця стаття розповсюджується на всю квартирну чергу.

“Це означатиме, що тепер, наприклад, офіцер Міністерства оборони, чия черга підійшла, або чорнобилець, або інвалід зможе одержати житло лише за умови, що він буде софінансувати вартість будівництва свого житла”, - уточнив експерт.

При цьому частку державного (або муніципального) фінансування визначатиме Кабінет міністрів, а решту частини оплати вноситиме населення за допомогою іпотечного кредитування.

“Це просто виключить можливість отримання житла тими категоріями, які на сьогоднішній день, хоч у невеликому обсягу, але все ж таки його одержують. Особливо це стосується програм, які на сьогодні хоч якось фінансуються: житло для військових, чорнобильські програми. Це згорне всі ці програми, які на сьогоднішній день є”, - сказав він.

Експерт вважає, що поняття “Надання постійного житла”, яке в українському законодавстві не зустрічається, включає соціальне і доступне житло.

О.ПОПОВ також зазначив, що в проекті держбюджету-2009 кошти на перший внесок для придбання житла цими категоріями населення не закладені.

За підрахунками експерта, якщо вирішувати питання для всіх людей, що стоять в черзі на отримання житла, і тих, які можуть претендувати на безплатне житло, в держбюджеті (місцевих бюджетах) слід закласти суму в 100 млрд. дол.

На питання, чи винесе таку суму бюджет країни, він сказав: “Це утопія”.

О.ПОПОВ вважає, що підходи до вирішення житлової проблеми могли б полягати в розширенні програми молодіжного кредитування до масштабів країни.

“Молодіжне будівництво – це гарний приклад, як держава може підтримувати й інші категорії. Наприклад, будівництво доступного житла. Можна такі пільгові кредити надавати не тільки молодим людям, але й сім`ям, які готові брати участь в таких програмах. Можна було б її розширити в масштабах країни, і це була б програма доступного житла для всіх. Але її потрібно було б цього року підтримати (виділити 8 млрд. грн. на її фінансування - УНІАН)”, - пояснив він.

Законопроект №3309 «Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України», внесений до ВР Кабміном 22 жовтня 2008 року, припускає внесення змін до завершальних положень Житлового кодексу Української РСР.

Згідно зі змінами, до ухвалення нового Житлового кодексу пропонується питання про надання постійного житла (зокрема безплатного), передбаченого для окремих категорій громадян чинним законодавством, вирішувати шляхом отримання перших внесків на будівництво (придбання) житла в розмірі, встановленому Кабінетом міністрів, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів для отримання іпотечних житлових кредитів.

Такі заходи планується ввести на період до 1 січня 2011 року.