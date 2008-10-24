Ющенко ввів в дію рішення РНБО щодо світової кризи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України». Текст документу від 24 жовтня 2008 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Контроль за виконанням цього Указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як зазначається в рішенні РНБО, розглянувши комплекс проблем, пов`язаних із розгортанням світової фінансово-економічної кризи, неготовністю національної економіки до протидії цій кризі, Рада нацбезпеки і оборони України відзначає наявність низки загроз економічній безпеці держави та громадянам.

Світова криза в умовах відкритості економіки України несе загрози для: функціонування фондового, грошово-кредитного та валютного ринків України, ряду базових галузей реального сектора економіки, платіжного та розрахункового балансів України.

Рецесія економік розвинутих держав, криза ліквідності у світовій фінансовій системі, дефіцит капіталу та втрата довіри інвесторів до політики уряду України тягне за собою відплив інвестицій з України. Через дисбаланс між попитом і пропозицією іноземної валюти, спричинений відпливом капіталу, відбулося зниження курсу національної валюти.

Унаслідок такої ситуації в суспільстві почали переважати тенденції до збереження заощаджень в іноземній валюті в готівковій формі, масового скуповування громадянами іноземної валюти, дострокового розривання депозитних договорів.

Рейдерська атака на один із провідних українських банків стала поштовхом до падіння довіри населення до банків, недовіри на міжбанківському ринку. РНБО України взяла до відома заходи, які у зв`язку з цим вживаються правоохоронними органами.

Рада нацбезпеки і оборони України розглянула позицію провідних загальнонаціональних об`єднань підприємців, банкірів, промисловців, професійних спілок, рекомендації міжнародних фінансових установ, академічних та прикладних науковців та одноголосно прийшла до такого.

З метою забезпечення конституційних прав громадян, гарантування економічної безпеки держави, недопущення та мінімізації можливих збитків від фінансової кризи, для антикризової діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері РНБО вирішила:

Кабінету Міністрів України:

внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», передбачивши створення Стабілізаційного фонду та спрямування до нього надходжень від приватизації об`єктів державної власності, що будуть отримані до кінця року, та коштів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (крім рефінансування), та визначити основні напрями його використання;

передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»: бездефіцитність бюджету (поточного споживання); скорочення видатків на утримання органів управління, в тому числі видатків на утримання Секретаріату Президента України, Державного управління справами, інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, щонайменше на 20 відсотків; збереження досягнутого реального рівня соціальних стандартів; наповнення Стабілізаційного фонду за рахунок надходжень від приватизації об`єктів державної власності та коштів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (крім рефінансування), в обсягах, необхідних для фінансування заходів для мінімізації впливу кризи на економіку України; збільшення частки бюджетних видатків інвестиційного спрямування, зокрема, для фінансування інфраструктурних проектів; надання державних гарантій для залучення підприємствами коштів з метою виконання експортних контрактів.

Також уряд має регулярно узгоджувати із Нацбанком України графік та обсяги випуску грошей в економіку; здійснювати видатки за незахищеними статтями бюджету в межах наявних ресурсів без збільшення обсягів державного боргу понад обсяги, визначені у Державному бюджеті України на 2008 рік; провести термінові консультації з міжнародними фінансовими організаціями, Європейською Комісією, урядами іноземних держав щодо одержання фінансової підтримки для реалізації інфраструктурних проектів; активізувати роботу з Міжнародним валютним фондом для отримання стабілізаційної позики.

Крім того, Кабмін має тимчасово запровадити додаткові обмеження на імпорт відповідно до статті 12 ГАТТ 1994 стосовно заходів з регулювання платіжного балансу; забезпечити протягом місяця повернення з Державного бюджету України платникам податку на додану вартість заявлених до відшкодування сум податку, що підтверджені перевірками та наявністю повернутої у 60-денний строк валютної виручки за експорт товарів і послуг, запровадження спрощеного механізму відшкодування податку на додану вартість експортерам за умови надходження валютної виручки.

Уряд, за рішення РНБО, повинен вжити заходів щодо невідкладного скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення; забезпечити у місячний строк прийняття рішення про приведення цін на природний газ для всіх категорій споживачів до економічно обгрунтованого рівня, що має включати інвестиційну складову для нарощення власного видобутку газу.

Разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями КМУ має забезпечити у місячний строк: вільний продаж земельних ділянок на аукціонах для реалізації інвестиційних проектів; приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня, що має включати інвестиційну складову для забезпечення підвищення якості надання таких послуг; затвердити разом із Фондом державного майна України у триденний строк перелік об`єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2009 році, та забезпечувати надходження коштів від приватизації у повному обсязі до Стабілізаційного фонду.